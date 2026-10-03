Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2026

Namenstag

Aurea, Franz, Teresa

Historische Daten

2025 – Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis wird mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Nach vier Jahren in der Opposition und einer Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 gelingt Babis damit ein Comeback.

2016 – Die Staatsanwaltschaft Mainz stellt die Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen «Schmähgedicht» über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein.

2001 – Eine russische Tupolew-154 wird versehentlich über dem Schwarzen Meer von einer Luftabwehrrakete der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen und stürzt mit 78 Menschen in die See. Niemand überlebt.

1991 – 31 der 39 Antarktikstaaten unterzeichnen in Madrid ein Umweltschutz-Protokoll, nach dem die Antarktis mindestens 50 Jahre lang ein «Naturreservat des Friedens und der Wissenschaft» bleiben soll.

1636 – Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.

Geburtstage

1956 – Christoph Waltz (70), deutsch-österreichischer Schauspieler, Oscars als bester Nebendarsteller in den Filmen «Inglourious Basterds» und «Django Unchained»

1946 – Susan Sarandon (80), amerikanische Schauspielerin («Thelma & Louise»), Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Dead Man Walking»

1941 – Anne Rice, amerikanische Schriftstellerin («Interview mit einem Vampir»), gest. 2021

1941 – Robert Wilson, amerikanischer Regisseur und Autor (Musical-Opern «Black Rider», «Time Rocker»), gest. 2025

Todestage

1876 – Johannes Rebmann, deutscher Afrikaforscher und Missionar, sieht als erster Europäer 1848 den Kilimandscharo, geb. 1820