Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2026

Namenstag

Gregor, Karl

Historische Daten

2011 – Nach einem missglückten Banküberfall werden die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden. Damit fliegt die Terrorzelle «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) auf. Drei Tage später stellt sich ihre Komplizin Beate Zschäpe. Dem NSU werden zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zugeschrieben.

2006 – Nach mehreren Pannen im deutschen Stromnetz gehen in Millionen Haushalten in Westeuropa die Lichter aus. In Deutschland sitzen weit über eine Million Menschen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen im Dunkeln.

2001 – «Harry Potter und der Stein der Weisen», der erste Film der Harry-Potter Reihe nach den Romanen von Joanne K. Rowling, hat in London Weltpremiere.

1986 – In einer Entscheidung zum Niedersächsischen Landesmediengesetz weist das Bundesverfassungsgericht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Aufgabe zu, die unerlässliche «Grundversorgung» sicherzustellen.

1956 – Sowjetische Truppen beginnen mit der blutigen Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands. Regierungschef Imre Nagy flieht in die jugoslawische Botschaft.

Geburtstage

2006 – Darja Varfolomeev (20), deutsche Sportgymnastin, erste deutsche Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik in Paris 2024, mehrfache Welt- und Europameisterin, Sportlerin des Jahres 2024

1976 – Daniel Bahr (50), deutscher Politiker (FDP), Bundesgesundheitsminister 2011-2013

1951 – Dagmar Reim (75), deutsche Journalistin, Intendantin des RBB 2003-2016

1946 – Laura Bush (80), ehemalige First Lady der USA, Ehefrau des US-Präsidenten George W. Bush (Amtszeit 2001-2009)

Todestage

2008 – Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller (Bestseller «Beute», «Jurassic Park», Drehbuch für die Krankenhausserie «Emergency Room»), geb. 1942