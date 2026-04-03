Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. April 2026

Namenstag

Ambrosius, Isidor

Historische Daten

2011 – Larry Page wird Chef des Internet-Riesen Google. Der Mitbegründer des Unternehmens kehrt nach zehnjähriger Pause an die Google-Spitze zurück. Der bisherige Konzernchef Eric Schmidt wird Vorsitzender des Verwaltungsrates.

2006 – In Kolumbien kommt ein Deutscher mehr als fünf Jahre nach seiner Entführung durch marxistische Rebellen wieder frei.

1986 – In Ost-Berlin wird das Marx-Engels-Forum eingeweiht. Im Mittelpunkt des Forums in unmittelbarer Nähe des Palastes der Republik steht eine von Ludwig Engelhardt geschaffene überlebensgroße Bronzeplastik der Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels.

1896 – In München wird die erste Nummer der illustrierten Wochenzeitschrift «Simplicissimus» herausgegeben.

1841 – William Henry Harrison stirbt als erster US-Präsident im Amt – und das nur einen Monat nach seiner Amtseinführung. Seine Antrittsrede hatte er ohne Mantel bei eisigem Wetter gehalten und sich dabei vermutlich die tödliche Lungenentzündung zugezogen. Er ist bis heute der US-Präsident mit der kürzesten Amtszeit.

Geburtstage

1966 – Ann-Kathrin Kramer (60), deutsche Schauspielerin (Kommissarin Krüger in der ZDF-Krimireihe «Das Duo»)

1966 – Stefan Mappus (60), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg 2010-2011

1941 – Angelica Domröse (85), deutsche Schauspielerin (Defa-Klassiker «Effi Briest», «Die Legende von Paul und Paula»), Ausreise aus der DDR nach West-Berlin 1980

1936 – Eberhard von Gemmingen (90), deutscher Pater und Journalist, ehemaliger Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan

Todestage

2011 – Witta Pohl, deutsche Schauspielerin (TV-Serie: «Diese Drombuschs»), geb. 1937