Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Oktober 2026

Namenstag

Notburg, Quintin, Wolfgang

Historische Daten

2011 – Den Vereinten Nationen zufolge leben nun sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Die UN begehen den Tag in nachdenklicher Stimmung, weil weite Teile der Welt unter Überbevölkerung leiden.

2001 – Erstmals seit 1957 wird Hamburg von einem CDU-geführten Mitte-Rechts-Senat regiert. Mit knapper Mehrheit wählt die Bürgerschaft den CDU-Politiker Ole von Beust zum neuen Ersten Bürgermeister. Zweiter Mann ist Ronald Schill (Schill-Partei), der das Amt des Innensenators übernimmt.

1971 – Bei den Wahlen zum Schweizer Parlament (Nationalrat) können erstmals Frauen ihre Stimmen abgeben.

1941 – In den Schwarzen Bergen von South Dakota wird nach 14 Jahren Bauzeit das Nationaldenkmal von Mount Rushmore fertig gestellt, ein Gebirgsfels mit den in Stein gemeißelten Köpfen von vier US-Präsidenten.

1756 – Giacomo Casanova, in seiner Geburtsstadt Venedig wegen Magie, Freimaurerei und Gottlosigkeit verurteilt, gelingt unter abenteuerlichen Umständen die Flucht aus der Haft in den Bleikammern der Stadt.

Geburtstage

1966 – Adam Horovitz (60), amerikanischer Rapper und Musikproduzent, Mitglied der Hip-Hop-Band Beastie Boys («Licensed to Ill»)

1961 – Peter Jackson (65), neuseeländischer Regisseur, Oscar für die Regie des Films «Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs» (2003)

1941 – Derek Bell (85), britischer Rennfahrer, fünfmaliger Le-Mans-Sieger

1936 – Michael Landon, amerikanischer Schauspieler («Bonanza», «Unsere kleine Farm»), gest. 1991

Todestage

1926 – Harry Houdini, amerikanischer Zauberkünstler, gilt als einer der größten Magier des 20. Jahrhunderts, geb. 1874