Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2026

Namenstag

Paulin, Raimund

Historische Daten

2006 – «Tagesthemen»-Moderator Ulrich Wickert verabschiedet sich nach 15 Jahren bei der Nachrichtensendung von seinem Publikum mit einem «Danke, dass Sie mich in Ihrem Wohnzimmer empfangen und ertragen haben».

2006 – Zwei Jahre nach dem Raub der weltberühmten Bilder «Der Schrei» und «Madonna» von Edvard Munch in Oslo werden die beiden Kunstwerke wieder gefunden und sichergestellt.

1986 – Das sowjetische Passagierschiff «Admiral Nachimow» kollidiert auf einer Schwarzmeer-Kreuzfahrt mit einem Frachter und sinkt. 423 Menschen sterben.

1951 – Die erste deutsche Langspielplatte mit 33 1/3 Umdrehungen in der Minute wird auf der Deutschen Musikmesse in Düsseldorf vorgestellt.

1906 – Dem norwegischen Forscher Roald Amundsen gelingt mit dem Heringsfänger «Gjøa» als erstem die Fahrt durch die legendäre Nordwest-Passage in der Arktis. Von Norwegen aus erreicht er nach mehreren Überwinterungen den Hafen von Nome in Alaska.

Geburtstage

1976 – Lucas Gregorowicz (50), deutsch-polnischer Schauspieler («Lammbock – Alles in Handarbeit», Kommissars Adam Raczek im «Polizeiruf 110»)

1976 – Roque Junior (50), brasilianischer Fußballspieler, Weltmeister mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2002

1941 – Knut Faldbakken (85), norwegischer Schriftsteller («Der Schneeprinz»)

1941 – Wolfgang Hilbig, deutscher Schriftsteller (Romane «Ich», «Eine Übertragung»), Georg-Büchner-Preis 2002, gest. 2007

Todestage

2011 – Rosel Zech, deutsche Schauspielerin (TV-Serie «Um Himmels Willen», Goldener Berliner Bär für ihre Titelrolle in «Die Sehnsucht der Veronika Voss» 1982), geb. 1940