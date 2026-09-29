Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. September 2026

Namenstag

Hieronymus, Sophia, Urs, Viktor

Historische Daten

2021 – Die Inflation in Deutschland erreicht mit 4,1 Prozent einen Höchststand seit 28 Jahren. Besondere Preistreiber sind gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel.

2001 – Die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» erscheint erstmals bundesweit.

1961 – Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit OEEC wird zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe (OECD) erweitert.

1791 – Wolfgang Amadeus Mozarts deutschsprachige Oper «Die Zauberflöte» wird im Wiener Freihaustheater auf der Wieden uraufgeführt.

1681 – Der Rat der Stadt Straßburg kapituliert vor der Armee Ludwigs XIV. Damit fällt die freie Reichsstadt an Frankreich. Die Annexion wird im Frieden von Rijswijk 1697 bestätigt.

Geburtstage

1997 – Max Verstappen (29), niederländischer Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2021, 2022, 2023, 2024

1986 – Olivier Giroud (40), französischer Fußballspieler (FC Arsenal, FC Chelsea, AC Mailand)

1956 – Désirée Nick (70), deutsche Entertainerin (Kabarettprogramme «Retro-Muschi», «Désirée – Superstar. Sturzgeburt einer Legende»), Gewinnerin des RTL-Dschungelcamps 2004

1926 – Heinz-Horst Deichmann, deutscher Unternehmer, baute nach dem Zweiten Weltkrieg das Schuhhaus seines Vaters zu einer der größten Schuheinzelhandelsketten Europas aus, gest. 2014

Todestage

1986 – Franz Burda, deutscher Verleger, Gründer des Burda-Verlags 1927, geb. 1903