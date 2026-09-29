Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. September 2026
Namenstag
Hieronymus, Sophia, Urs, Viktor
Historische Daten
2021 – Die Inflation in Deutschland erreicht mit 4,1 Prozent einen Höchststand seit 28 Jahren. Besondere Preistreiber sind gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel.
2001 – Die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» erscheint erstmals bundesweit.
1961 – Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit OEEC wird zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe (OECD) erweitert.
1791 – Wolfgang Amadeus Mozarts deutschsprachige Oper «Die Zauberflöte» wird im Wiener Freihaustheater auf der Wieden uraufgeführt.
1681 – Der Rat der Stadt Straßburg kapituliert vor der Armee Ludwigs XIV. Damit fällt die freie Reichsstadt an Frankreich. Die Annexion wird im Frieden von Rijswijk 1697 bestätigt.
Geburtstage
1997 – Max Verstappen (29), niederländischer Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2021, 2022, 2023, 2024
1986 – Olivier Giroud (40), französischer Fußballspieler (FC Arsenal, FC Chelsea, AC Mailand)
1956 – Désirée Nick (70), deutsche Entertainerin (Kabarettprogramme «Retro-Muschi», «Désirée – Superstar. Sturzgeburt einer Legende»), Gewinnerin des RTL-Dschungelcamps 2004
1926 – Heinz-Horst Deichmann, deutscher Unternehmer, baute nach dem Zweiten Weltkrieg das Schuhhaus seines Vaters zu einer der größten Schuheinzelhandelsketten Europas aus, gest. 2014
Todestage
1986 – Franz Burda, deutscher Verleger, Gründer des Burda-Verlags 1927, geb. 1903
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