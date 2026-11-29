Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2026

Namenstag

Andreas, Folkhard, Gerwald

Historische Daten

2011 – 535 Tage nach den Parlamentswahlen in Belgien einigen sich flämische und wallonische Sozialisten, Christdemokraten und Liberale im Grundsatz auf eine Regierung.

2001 – Eine Mordserie in den USA wird mit der Verhaftung des «Green River Killers» aufgeklärt: Er soll in Seattle/Washington in den 1980er und 1990er Jahren insgesamt 49 Frauen getötet haben.

1966 – Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) tritt nach dem Zerbrechen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP zurück.

1786 – Leopold von Habsburg-Lothringen, späterer Kaiser Leopold II., schafft in seinem Großherzogtum Toskana als erstem Staat der Neuzeit die Todesstrafe ab.

1676 – In Hamburg wird die älteste noch bestehende Feuerversicherung gegründet, die Hamburger Feuerkasse.

Geburtstage

1966 – David Nicholls (60), britischer Schriftsteller («Zwei an einem Tag»)

1956 – Claude-Oliver Rudolph (70), deutscher Schauspieler («Das Boot», «Alpha City – Abgerechnet wird nachts») und Drehbuchautor

1956 – Heinz Rudolf Kunze (70), deutscher Rocksänger, Komponist und Schlagersänger («Dein ist mein ganzes Herz»)

1946 – Marina Abramovic (80), serbische Performance-Künstlerin (Videoperformance-Installation «Balkan Baroque»)

Todestage

2021 – Trude Unruh, deutsche Politikerin, Gründerin des Seniorenschutzbundes Graue Panther (1975) und der Partei Die Grauen (1989), geb. 1925