Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2026
Namenstag
Andreas, Folkhard, Gerwald
Historische Daten
2011 – 535 Tage nach den Parlamentswahlen in Belgien einigen sich flämische und wallonische Sozialisten, Christdemokraten und Liberale im Grundsatz auf eine Regierung.
2001 – Eine Mordserie in den USA wird mit der Verhaftung des «Green River Killers» aufgeklärt: Er soll in Seattle/Washington in den 1980er und 1990er Jahren insgesamt 49 Frauen getötet haben.
1966 – Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) tritt nach dem Zerbrechen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP zurück.
1786 – Leopold von Habsburg-Lothringen, späterer Kaiser Leopold II., schafft in seinem Großherzogtum Toskana als erstem Staat der Neuzeit die Todesstrafe ab.
1676 – In Hamburg wird die älteste noch bestehende Feuerversicherung gegründet, die Hamburger Feuerkasse.
Geburtstage
1966 – David Nicholls (60), britischer Schriftsteller («Zwei an einem Tag»)
1956 – Claude-Oliver Rudolph (70), deutscher Schauspieler («Das Boot», «Alpha City – Abgerechnet wird nachts») und Drehbuchautor
1956 – Heinz Rudolf Kunze (70), deutscher Rocksänger, Komponist und Schlagersänger («Dein ist mein ganzes Herz»)
1946 – Marina Abramovic (80), serbische Performance-Künstlerin (Videoperformance-Installation «Balkan Baroque»)
Todestage
2021 – Trude Unruh, deutsche Politikerin, Gründerin des Seniorenschutzbundes Graue Panther (1975) und der Partei Die Grauen (1989), geb. 1925
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