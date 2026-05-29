Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Mai 2026

Namenstag

Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

Historische Daten

2006 – Die Übermittlung europäischer Fluggastdaten an US-Behörden habe keine rechtliche Grundlage, entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Die USA fordern diese Daten zur Fahndung nach Terroristen.

2001 – Der Bundestag stellt eine ausreichende Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen bei der Entschädigung von ehemaligen NS-Zwangsarbeitern fest und gibt damit grünes Licht für den Beginn der Auszahlungen.

1991 – Der Staatsvertrag zur Bildung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wird von den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt unterzeichnet.

1961 – Der dominikanische Machthaber Rafael Leónidas Trujillo wird in einem Hinterhalt erschossen. 31 Jahre hatte er als selbst ernannter «Wohltäter und Vater des neuen Vaterlandes» die Dominikanische Republik beherrscht. Trujillo galt als einer der brutalsten Diktatoren Lateinamerikas.

1431 – Jeanne d'Arc, die «Jungfrau von Orléans», wird in Rouen öffentlich verbrannt. Das französische Bauernmädchen, das den Befreiungszug gegen die englische Besatzungsmacht angeführt hatte, war wegen Irrlehren und Ketzerei zum Tode verurteilt worden.

Geburtstage

1966 – Thomas Häßler (60), deutscher Fußballspieler, 101 Länderspiele, Weltmeister 1990, Europameister 1996

1941 – Heribert Faßbender (85), deutscher Sportjournalist und Moderator (ARD-«Sportschau»), langjähriger Sportchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR)

1926 – Dagmar Nick (100), deutsche Schriftstellerin, gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen nach 1945

1846 – Peter Carl Fabergé, russischer Juwelier und Goldschmied, Schöpfer der Fabergé-Eier, gest. 1920

Todestage

1986 – Boy Gobert, deutsch-österreichischer Schauspieler und Theaterleiter, Intendant des Hamburger Thalia-Theaters 1969-1980, geb. 1925