Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. August 2026

Namenstag

Amadeus, Felix, Heribert

Historische Daten

2021 – Generalmajor Christopher T. Donahue verlässt als letzter US-Soldat mit einer Transportmaschine Afghanistan. Damit beenden die USA nach fast 20 Jahren ihren Militäreinsatz, bei dem 2.461 US-Militärangehörige ihr Leben verloren.

2001 – Osttimor wählt erstmals in seiner Geschichte ein demokratisches Parlament. Zwei Jahre zuvor hatte die Bevölkerung in einem UN-Referendum mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit von Indonesien gestimmt. Blutige Unruhen mit bis zu 1.500 Toten waren die Folge.

1981 – Im Iran kommen bei einem Bombenanschlag der oppositionellen Volksmudschahedin Staatspräsident Mohammed Ali Rajai und Ministerpräsident Mohammed Javad Bahonar ums Leben.

1946 – Durch Verordnung der französischen Militärregierung wird aus den Regierungsbezirken Koblenz, Trier, Montabaur, Mainz und der Pfalz das Land Rheinland-Pfalz gebildet.

1901 – Der britische Ingenieur Hubert Cecil Booth beantragt ein Patent auf den von ihm erfundenen Staubsauger.

Geburtstage

1949 – Peter Maffay (77), deutscher Rocksänger («So bist du», «Und es war Sommer», Rockmärchen «Tabaluga und Lilli»)

1946 – Jacques Tardi (80), französischer Comiczeichner («Die Macht des Volkes», «Grabenkrieg»), Max-und-Moritz-Preis für sein Lebenswerk (2006)

1930 – Warren Buffett (96), amerikanischer Unternehmer und Investor, gilt als einer der reichsten Menschen der Welt

1926 – Rudi Gutendorf, deutscher Fußballtrainer (VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Hamburger SV ), gilt als der Trainer mit den meisten internationalen Engagements (Nationaltrainer u.a. von Chile, Bolivien, Venezuela, Botswana, Australien, Nepal, Ghana), gest. 2019

Todestage

526 – Theoderich der Große, ostgotischer König, Gründer des Ostgotenreiches in Italien, geb. zwischen 451 und 456