Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Oktober 2026

Namenstag

Ewald, Ludgar

Historische Daten

2025 – Erstmals in ihrer Geschichte beruft die anglikanische Kirche in England eine Frau zu ihrem geistlichen Oberhaupt. Sarah Mullally wird im Januar 2026 offiziell in das Amt als Erzbischöfin von Canterbury eingeführt.

2006 – Sönke Wortmanns Film «Deutschland. Ein Sommermärchen» über die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2006 feiert in Berlin Premiere.

1991 – In einem politischen Handstreich reißt Serbien die Macht im jugoslawischen Staatspräsidium an sich und übernimmt vollständig die Macht in der Armee.

1990 – Die DDR tritt der Bundesrepublik bei. Damit ist die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands rechtlich vollzogen. Der Tag wird fortan als «Tag der Deutschen Einheit» gefeiert.

1951 – Im Werdauer Oberschülerprozess verurteilt das Landgericht Zwickau 19 junge Leute, die aus Protest gegen die Volkskammerwahl im Oktober 1950 auf Flugblättern zum Widerstand gegen die SED-Diktatur aufgerufen hatten. Insgesamt werden 130 Jahre Zuchthaus verhängt.

Geburtstage

1981 – Zlatan Ibrahimovic (45), schwedischer Fußballer (FC Barcelona, AC Mailand, Paris Saint-Germain, Manchester United), 62 Tore in 122 Länderspielen für Schweden

1951 – Hannes Bongartz (75), deutscher Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern, Schalke 04) und -trainer (FC Kaiserslautern, SG Wattenscheid)

1946 – Sigmar Solbach (80), deutscher Schauspieler (TV-Serie «Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen»)

1936 – Steve Reich (90), amerikanischer Komponist, Vertreter der «Minimal Music»

Todestage

1226 – Franz von Assisi, Ordensstifter und Wanderprediger, Gründer des Franziskaner-Ordens, zwei Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen, geb. 1181 oder 1182