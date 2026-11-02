Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. November 2026
Namenstag
Bertold, Hubert, Ida, Marian, Winifred
Historische Daten
1996 – Zum ersten Mal dürfen deutsche Bäcker auch sonntags frische Brötchen verkaufen, nachdem das neue Ladenschlussgesetz am 1. November in Kraft getreten ist.
1961 – Die Bundespost stellt die vierstelligen Postleitzahlen vor. Sie sollen ab 1962 die Briefzustellung rationalisieren.
1956 – Das deutsche Fernsehen strahlt zum ersten Mal einen Werbespot aus. Im Bayerischen Rundfunk machen Beppo Brem und Liesl Karlstadt Reklame für das Waschmittel «Persil».
1906 – Der Psychiater Alois Alzheimer berichtet auf einer Fachtagung in Tübingen erstmals über einen «eigenartigen schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde». Das Krankheitsbild wird später nach ihm benannt.
1906 – Die Teilnehmer der Internationalen Funktelegrafischen Konferenz (3. Oktober bis 3. November) in Berlin einigen sich auf das Morse-Signal «SOS» als einziges Notrufzeichen für den Funkverkehr auf See.
Geburtstage
1966 – Caroline Beil (60), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin (SAT.1-Boulevardmagazin «Blitz», «Hammerfrauen»)
1956 – Gary Ross (70), amerikanischer Regisseur («Die Tribute von Panem – The Hunger Games», «Seabiscuit»), Drehbuchautor und Produzent
1926 – Valdas Adamkus (100), litauischer Politiker, Staatspräsident 2004-2009 und 1998-2003
1801 – Karl Baedeker, deutscher Buchhändler und Verleger, begründete die nach ihm benannten Reiseführer, gest. 1859
Todestage
2001 – Thomas Brasch, deutscher Schriftsteller («Vor den Vätern sterben die Söhne»), geb. 1945
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