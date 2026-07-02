Was geschah am 3. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Juli 2026

Namenstag

Thomas

Historische Daten

2016 – Ein Selbstmord-Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat zündet in Bagdad eine Autobombe und tötet 324 Menschen. Der blutigste Anschlag seit Jahren im Irak galt Schiiten, die im Stadtteil Karada ihre Einkäufe erledigen wollten.

2006 – Bei einem U-Bahn-Unglück im spanischen Valencia sterben 43 Menschen, fast 50 werden verletzt.

1931 – Bei einem rein deutschen Finale in Wimbledon besiegt die Tennisspielerin Cilly Aussem ihre Gegnerin Hilde Krahwinkel mit 6:2 und 7:5 und wird erste deutsche Gewinnerin dieses Turniers.

1906 – In Hamburg fängt der Turm der St. Michaeliskirche («Michel») bei Bauarbeiten Feuer und brennt vollständig nieder.

1866 – Bei Königgrätz (heute Hradec Kralove in Tschechien) schlagen die preußischen Truppen die Österreicher. Damit ist die Vormachtstellung Preußens in Deutschland gesichert.

Geburtstage

1976 – Jana Hensel (50), deutsche Journalistin und Schriftstellerin («Zonenkinder», «Wer wir sind»)

1971 – Julian Assange (55), australischer Journalist, Mitbegründer von Wikileaks

1946 – Leszek Miller (80), polnischer Politiker, Ministerpräsident 2001-2004

1906 – Hilde Körber, österreichische Schauspielerin («Teufel in Seide»), gest. 1969

Todestage

1971 – Jim Morrison, US-amerikanischer Sänger und Songschreiber, «Light My Fire», Mitglied der Rockgruppe The Doors, geb. 1943