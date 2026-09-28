Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2026

Namenstag

Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

Historische Daten

2021 – Ein Gericht in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) entzieht dem Vater des Popstars Britney Spears die 13 Jahre lange Vormundschaft über seine Tochter. Im November entfallen alle Auflagen.

2006 – Der Bundestag macht den Weg für das Elterngeld frei. Die große Koalition stimmt der Einführung der Lohnersatzleistung nach der Geburt eines Kindes vom 1. Januar 2007 an zu. Am 3. November billigt der Bundesrat abschließend das Gesetz.

2006 – Nach zähem Ringen mit der Gewerkschaft schafft der Autohersteller Volkswagen zur Sanierung seiner Traditionsmarke VW seine Vier-Tage-Woche wieder ab.

1951 – Als erster Mensch läuft der Tscheche Emil Zatopek in Stara Boleslav die 20-Kilometer-Distanz unter einer Stunde in 59:51 Minuten.

1941 – Nach der Eroberung Kiews durch die deutsche Wehrmacht werden nördlich des Stadtzentrums in der Schlucht von Babi Jar in zwei Tagen 33.770 Juden und Jüdinnen ermordet.

Geburtstage

1966 – Christine Wunnicke (60), deutsche Schriftstellerin («Die Dame mit der bemalten Hand»), Georg-Büchner-Preis 2026

1951 – Jutta Ditfurth (75), deutsche Politikerin, Autorin und Journalistin, Mitbegründerin und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen 1984-1988, Austritt 1991

1946 – Monika Harms (80), deutsche Juristin, Generalbundesanwältin 2006-2011

1941 – Dieter von Holtzbrinck (85), deutscher Verleger (Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck)

Todestage

1986 – Helmut Qualtinger, österreichischer Schauspieler und Kabarettist (Ein-Mann-Stück «Der Herr Karl», «Geschichten aus dem Wienerwald»), geb. 1928