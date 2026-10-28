Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Oktober 2026
Namenstag
Ermelind, Narzissus
Historische Daten
2025 – Der Chipkonzern Nvidia knackt als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen US-Dollar beim Börsenwert. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz.
2021 – Nach zwei Jahren als Co-Vorsitzender der SPD will Norbert Walter-Borjans nicht wieder kandidieren. Im Dezember wird Lars Klingbeil zu seinem Nachfolger gewählt und bildet mit Saskia Esken die neue Doppelspitze der Partei.
2006 – Die neue Zentrale der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wird an ihrem historischen Hauptsitz in der Oranienburger Straße feierlich eröffnet.
1976 – SED-Chef Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender und damit Staatsoberhaupt der DDR.
1946 – Erstmals seit 1939 findet in Deutschland eine Volkszählung statt.
Geburtstage
1971 – Winona Ryder (55), amerikanische Schauspielerin («Little Women», «Meerjungfrauen küssen besser»)
1961 – Kai-Uwe Ricke (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG 2002-2006
1951 – Holger Weinert (75), deutscher TV-Moderator («Hessenschau»)
1932 – Charlotte Knobloch (94), deutsche Verbandsfunktionärin, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010
Todestage
1986 – Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), Bundesgesundheitsministerin 1961-1966, erste Frau in einer Bundesregierung, geb. 1901
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