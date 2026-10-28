Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Oktober 2026

Namenstag

Ermelind, Narzissus

Historische Daten

2025 – Der Chipkonzern Nvidia knackt als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen US-Dollar beim Börsenwert. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz.

2021 – Nach zwei Jahren als Co-Vorsitzender der SPD will Norbert Walter-Borjans nicht wieder kandidieren. Im Dezember wird Lars Klingbeil zu seinem Nachfolger gewählt und bildet mit Saskia Esken die neue Doppelspitze der Partei.

2006 – Die neue Zentrale der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wird an ihrem historischen Hauptsitz in der Oranienburger Straße feierlich eröffnet.

1976 – SED-Chef Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender und damit Staatsoberhaupt der DDR.

1946 – Erstmals seit 1939 findet in Deutschland eine Volkszählung statt.

Geburtstage

1971 – Winona Ryder (55), amerikanische Schauspielerin («Little Women», «Meerjungfrauen küssen besser»)

1961 – Kai-Uwe Ricke (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG 2002-2006

1951 – Holger Weinert (75), deutscher TV-Moderator («Hessenschau»)

1932 – Charlotte Knobloch (94), deutsche Verbandsfunktionärin, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010

Todestage

1986 – Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), Bundesgesundheitsministerin 1961-1966, erste Frau in einer Bundesregierung, geb. 1901