Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. November 2026

Namenstag

Cuthbert

Historische Daten

2025 – In Gießen gründet sich die neue AfD-Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland. Mehrere Zehntausend Gegendemonstranten protestieren meist friedlich, vereinzelt kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

2016 – 30 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine verschließen Spezialisten die Atomruine mit einer mehr als 30 000 Tonnen schweren Schutzhülle. Die Installation hatte am 14. November begonnen.

1996 – Der unter dem Verdacht der Industriespionage stehende Einkaufschef der Volkswagen AG, Jose Ignacio López, verlässt den Konzern.

1971 – Der Multimillionär Theo Albrecht, Mitinhaber der Supermarktkette «Aldi», wird entführt. Die Täter lassen ihn gegen ein Lösegeld von sieben Millionen Mark am 16. Dezember frei. Sie werden später gefasst.

1951 – Im US-Bundesstaat Nevada wird erstmals ein unterirdischer Atomwaffentest durchgeführt.

Geburtstage

1961 – Kim Delaney (65), amerikanische Schauspielerin («NYPD Blue»)

1956 – Rainer Wendt (70), deutscher Polizeibeamter, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) 2007-2026

1946 – Vuk Draskovic (80), serbischer Politiker, Außenminister Serbiens 2006-2007 und Serbien-Montenegros 2004-2006, in den 1990er Jahren einer der prominenten Anführer der Opposition gegen den damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic

Todestage

2001 – George Harrison, britischer Popmusiker, Sänger und Gitarrist der Beatles, Solo: «My Sweet Lord», «Got My Mind Set On You», geb. 1943

1986 – Cary Grant, britisch-amerikanischer Schauspieler («Der unsichtbare Dritte», «Über den Dächern von Nizza»), geb. 1904