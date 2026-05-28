Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Mai 2026

Namenstag

Bona, Maximin

Historische Daten

2016 – Mit Äußerungen über den Nationalspieler Jérôme Boateng sorgt AfD-Vize Alexander Gauland kurz vor Beginn der Fußball-EM für breite Empörung. Laut «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» sagt Gauland über Boateng: «Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.»

1996 – Der Vorsitzende des Likud-Blocks, Benjamin Netanjahu, gewinnt die ersten direkten israelischen Ministerpräsidentenwahlen gegen den amtierenden Schimon Peres von der Partei der Arbeit mit einem Vorsprung von nur 29.457 Stimmen.

1991 – Ein SPD-Parteitag wählt den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm auf dem Parteitag in Bremen zum neuen SPD-Vorsitzenden. Er ist der fünfte Vorsitzende in der Nachkriegsgeschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

1986 – Die Europäische Gemeinschaft (heute Europäische Union) hat eine gemeinsame Flagge. Das dunkelblaue Fahnentuch mit zwölf gelben Sternen wird erstmals vor dem Gebäude der EG-Kommission aufgezogen. Die Fahne ist bereits seit 1955 das Symbol des Europarates und wurde durch Beschluss des EG-Ministerrates auch zur Flagge der EG.

1966 – In Mexiko-Stadt wird das rund 100.000 Zuschauern Platz bietende Aztekenstadion eröffnet. Es ist noch heute eines der größten Fußballstadien der Welt.

Geburtstage

2006 – Dommaraju Gukesh (20), indischer Schachspieler, 2024 jüngster Schachweltmeister in der Schachgeschichte

1961 – Melissa Etheridge (65), amerikanische Rocksängerin und Songschreiberin («Come To My Window»)

1951 – Gerhard Haderer (75), österreichischer Karikaturist, Karikaturen im «Stern», Werkserie «Das Leben des Jesus»

1926 – Abdoulaye Wade (100), senegalesischer Politiker, Staatspräsident 2000-2012

Todestage

2023 – Harald zur Hausen, deutscher Virologe, Nobelpreis für Medizin 2008 zusammen mit den französischen Aidsforschern Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier, geb. 1936