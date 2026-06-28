Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juni 2026

Namenstag

Beata, Gero, Peter, Paul

Historische Daten

2021 – Die Bundeswehr beendet ihren Afghanistan-Einsatz als Teil der Nato-Mission «Resolute Support». Im April hatte US-Präsident Joe Biden den Abzug seiner Truppen bis zum 11. September angekündigt. Sie verlassen das Land bereits am 31. August.

1986 – Durch ein 3:2 im Finale gegen die Bundesrepublik wird Argentinien in Mexiko-Stadt Fußballweltmeister.

1971 – Die dreiköpfige Besatzung des sowjetischen Raumschiffes «Sojus 11» stirbt bei der Rückkehr von den «Saljut»-Raumstation. Die Kosmonauten werden nach der Landung tot in ihrer Kapsel aufgefunden. Der Druckausgleich der Kapsel hatte versagt.

1956 – Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller und die Schauspielerin Marilyn Monroe heiraten.

1951 – Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., wird zusammen mit seinem Bruder Georg im Freisinger Dom zum Priester geweiht.

Geburtstage

1996 – Emilio Sakraya (30), deutscher Schauspieler («Bibi & Tina», «4 Blocks», «Tribes of Europe») und Sänger

1951 – Don Rosa (75), amerikanischer Comiczeichner, bekannt für seine Disney-Comics

1951 – Ferdinand Dudenhöffer (75), deutscher Volkswirtschaftler und Automobilexperte

1946 – Gitte Hænning (80), dänische Schlager- und Jazzsängerin («Ich will 'nen Cowboy als Mann», «So schön kann doch kein Mann sein»)

Todestage

1831 – Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, preußischer Staatsmann und Reformer, geb. 1757