Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juli 2026

Namenstag

Flora, Ladislaus, Luzilla, Olaf

Historische Daten

2021 – Der goldene Farbton des bekannten Schokoladen-Osterhasen von Lindt genießt nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe Markenschutz.

2016 – Bastian Schweinsteiger gibt seinen Abschied von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt. Sein 121. und letztes Spiel bestreitet er am 31. August gegen Finnland.

1986 – Der sogenannte St. Pauli-Killer Werner «Mucki» Pinzner erschießt bei einer Vernehmung im Hamburger Polizeipräsidium den Staatsanwalt, seine Frau und sich selbst. Die Ehefrau hatte die Waffe in das Gebäude geschmuggelt – Pinzners Rechtsanwältin war ihr behilflich und an der Beschaffung der Waffe beteiligt. Sie wird später verurteilt.

1981 – Der britische Thronfolger Prinz Charles und Lady Diana Spencer heiraten in der Londoner St. Paul's Kathedrale. 1996 wird das Paar geschieden. 1997 stirbt Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris.

1836 – Nach 30-jähriger Bauzeit wird in Paris der Arc de Triomphe eingeweiht. Der Triumphbogen war von Napoleon zur Verherrlichung seiner Siege in Auftrag gegeben worden. Fertiggestellt wird er aber erst lange nach Napoleons Abdankung.

Geburtstage

1981 – Fernando Alonso (45), spanischer Rennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2005 und 2006

1946 – Bill Forsyth (80), britischer Filmregisseur («Local Hero», «Gregory's Girl»)

1941 – May Spils (85), deutsche Filmregisseurin («Zur Sache, Schätzchen»)

1941 – Stuart Weitzman (85), amerikanischer Schuhdesigner, seine Schuhe werden von Stars wie Beyoncé, Serena Williams oder Herzogin Meghan getragen

Todestage

1856 – Robert Schumann, deutscher Komponist («Rheinische Sinfonie»), gilt als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik, geb. 1810