Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. August 2026

Namenstag

Beatrix, Sabina, Theodora

Historische Daten

1991 – Der Oberste Sowjet, das Parlament der Sowjetunion, verbietet die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) vorläufig. Den Führungsorganen der Partei wird vorgeworfen, in den gescheiterten Putsch gegen Präsident Gorbatschow verwickelt gewesen zu sein.

1966 – Die Beatles geben im Candlestick Park bei San Francisco ihr letztes reguläres Konzert vor Publikum.

1951 – Das erste deutsche Ausgabe des «Micky Maus»-Magazins erscheint.

1831 – Der britische Physiker Michael Faraday entdeckt den Effekt der elektromagnetischen Induktion und schafft damit die Grundlage für die Entwicklung des Elektromotors.

1756 – Der preußische König Friedrich der Große beginnt einen Feldzug gegen das Österreich-freundliche Sachsen und löst damit den Siebenjährigen Krieg in Mitteleuropa aus.

Geburtstage

1973 – Thomas Tuchel (53), deutscher Fußballtrainer, englische Nationalmannschaft seit 2025, FC Bayern München 2023-2024, Borussia Dortmund 2015-2017, Gewinn der Champions-League 2021 mit FC Chelsea, FIFA-Welttrainer des Jahres 2021

1971 – Oliver Berben (55), deutscher Filmproduzent («Afrika, mon amour», «Die Patriarchin»), Sohn der Schauspielerin Iris Berben

1962 – Jutta Kleinschmidt (64), deutsche Rallyefahrerin, Gewinnerin (Gesamtwertung) der Rallye Dakar 2001 als erste Frau

1946 – Bob Beamon (80), amerikanischer Leichtathlet, verbessert den Weitsprung-Weltrekord bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 um 55 Zentimeter auf 8,90 Meter

Todestage

2021 – Jacques Rogge, belgischer Sportfunktionär, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) 2001-2013, geb. 1942