Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April 2026

Namenstag

Katharina, Roswitha

Historische Daten

2021 – Das Bundes-Klimaschutzgesetz greife zu kurz, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Künftige Generationen seien in ihren Freiheitsrechten verletzt. Die Karlsruher Richter verpflichten den Gesetzgeber, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln.

2011 – Prinz William heiratet in London seine langjährige Freundin Catherine Middleton. Rund 1.900 Gäste folgen der Zeremonie in der Westminster Abbey.

1991 – Durch einen tropischen Wirbelsturm wird der Süden von Bangladesch überschwemmt. Nach offiziellen Angaben sterben rund 140.000 Menschen.

1961 – Politiker, Wissenschaftler und Geschäftsleute verabschieden das sogenannte Morges Manifest und erklären, sie wollten weltweit Geld für den Naturschutz sammeln. Das Manifest gilt als Gründungserklärung des WWF.

1956 – Die erste Ausgabe der Sonntagszeitung «Bild am Sonntag» wird ausgeliefert.

Geburtstage

1961 – Michael Roll (65), deutscher Schauspieler (Krimiserien «Der König», «Kommissarin Lucas»)

1946 – Karl-Heinz Funke (80), deutscher Politiker, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 1998-2001

1936 – Zubin Mehta (90), indischer Dirigent, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper 1998-2006, Praemium Imperiale 2008

1901 – Kaiser Hirohito, japanischer Kaiser 1926-1989, gest. 1989

Todestage

1951 – Ludwig Wittgenstein, österreichisch-britischer Philosoph («Tractatus logico-philosophicus»), geb. 1889