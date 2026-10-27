Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Oktober 2026

Namenstag

Alfred, Simon

Historische Daten

2025 – Bei einem blutigen Polizeieinsatz gegen ein Verbrechersyndikat in Favelas der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro werden mindestens 132 Menschen getötet, darunter vier Polizisten. Trotz der blutigen Bilanz bezeichnet Gouverneur Cláudio Castro die Operation als Erfolg.

2021 – Der Facebook-Konzern gibt sich den neuen Namen Meta. Dieser soll die künftige Ausrichtung auf das «Metaverse», eine künftige digitale Welt, unterstreichen. Die einzelnen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp heißen weiter wie bisher.

1981 – Lars Ulrich und James Hetfield gründen in Los Angeles die Heavy-Metal-Band Metallica.

1956 – Die Sendung «Ein Platz für Tiere» mit Bernhard Grzimek läuft erstmals im deutschen Fernsehen.

1886 – Die Freiheitsstatue wird auf Bedloe's Island (1956 umbenannt in Liberty Island) vor der Hafeneinfahrt von New York enthüllt. Sie ist ein Geschenk Frankreichs an Amerika zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit (1776).

Geburtstage

1956 – Mahmud Ahmadinedschad (70), iranischer Politiker, Staatspräsident und Regierungschef 2005-2013

1956 – Til Mette (70), deutscher Karikaturist und Maler, «Stern»-Cartoonist

1946 – Wolfgang Kenntemich (80), deutscher Journalist, Chefredakteur des MDR 1991-2011

Todestage

2011 – Jiri Grusa, tschechischer Schriftsteller und Diplomat, Bildungsminister 1997-1998, Botschafter in der Bundesrepublik 1991-1997, als Dissident und Mitunterzeichner der «Charta 77» vom kommunistischen Regime der damaligen Tschechoslowakei verfolgt und 1981 ausgebürgert, geb. 1938

1996 – Franca Magnani, italienische Journalistin und Autorin, langjährige Italien-Korrespondentin der ARD, Autobiografie «Eine italienische Familie», geb. 1925