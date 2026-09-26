Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. September 2026

Namenstag

Hiltrud, Kjeld, Vinzenz

Historische Daten

2021 – Ein Gericht in New York spricht den früheren Popstar R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und anderer Delikte schuldig. Im Juni 2022 wird das Strafmaß verkündet: 30 Jahre Haft.

2006 – In Berlin beginnt die erste deutsche Islam-Konferenz. Der auf zwei bis drei Jahre angelegte Dialog soll einen Beitrag zur Integration der seinerzeit mehr als drei Millionen Muslime leisten.

1996 – Die radikal-muslimischen Taliban-Milizen erobern erstmals die afghanische Hauptstadt Kabul, setzen eine Übergangsregierung ein und künden die Errichtung eines islamischen Gottesstaates an.

1956 – Der deutsche Spielfilm «Die Halbstarken» mit Horst Buchholz und Karin Baal in den Hauptrollen wird in Essen uraufgeführt.

1951 – Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) erklärt im Bundestag die deutsche Bereitschaft zu einem Wiedergutmachungsabkommen mit Israel und zur Rückerstattung jüdischen Eigentums.

Geburtstage

1976 – Francesco Totti (50), italienischer Fußballspieler (AS Rom 1993-2017, Nationalspieler 1998-2006)

1965 – Maria Schrader (61), deutsche Schauspielerin («Aimée & Jaguar») und Regisseurin («Ich bin dein Mensch», Regie-Emmy für Netflix-Serie «Unorthodox»)

1943 – Walter Riester (83), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1998-2002, Zweiter Vorsitzender der IG Metall 1993-1998

1931 – Freddy Quinn (95), deutsch-österreichischer Schlagersänger («Junge, komm bald wieder», «Die Gitarre und das Meer») und Schauspieler,

Todestage

1991 – Karl-Heinz Köpcke, deutscher Nachrichtensprecher, «Tagesschau»-Sprecher 1959-1987, geb. 1922