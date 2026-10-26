Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2026

Namenstag

Wolfhard

Historische Daten

2021 – Der bisherige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst wird als Nachfolger des zurückgetretenen Armin Laschet (beide CDU) zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt.

2006 – In vielen Regionen Russlands löst eine Flut von gepanschtem Wodka eine Vergiftungswelle mit tausenden Erkrankungen und mehr als 100 Todesfällen aus.

1991 – Der deutsche «Gesellenvater» Adolph Kolping, ein Wegbereiter der katholischen Soziallehre, wird auf dem Petersplatz in Rom von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.

1961 – Am Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie fahren nach amerikanischen auch sowjetische Panzer auf. 16 Stunden stehen sich die Supermächte mit scharfer Munition frontal gegenüber. Die Welt hält den Atem an, bis die Sowjets ihre Panzer als erste zurückziehen.

1806 – Nach seinem Sieg in der Schlacht von Jena und Auerstedt zieht Napoleon mit seinen Truppen in Berlin ein. Am 3. Dezember 1808 endet die französische Besetzung der preußischen Hauptstadt.

Geburtstage

1996 – Nadiem Amiri (30), deutsch-afghanischer Fußballspieler, 14 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft

1963 – Farin Urlaub (63), deutscher Musiker, Sänger und Gitarrist der Band Die Ärzte («Schrei nach Liebe», «Männer sind Schweine»)

1939 – John Cleese (87), britischer Schauspieler («Ein Fisch namens Wanda»), Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python («Das Leben des Brian»)

1938 – Edda Moser (88), deutsche Opernsängerin, Koloratursopran, die Aufnahme einer von ihr gesungenen Arie aus Mozarts «Zauberflöte» wurde 1977 an Bord der Sonde «Voyager II» ins All geschickt

Todestage

1986 – Alexandra Cordes, deutsche Schriftstellerin («Das Haus im Marulabaum»), geb. 1935