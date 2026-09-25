Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. September 2026

Namenstag

Damian, Eugenia

Historische Daten

2021 – Bei der Bundestagswahl erleiden die CDU/CSU mit 24,1 Prozent der Stimmen und Kanzlerkandidat Armin Laschet eine historische Niederlage. Die SPD mit Olaf Scholz steigert sich auf 25,7 Prozent. Es folgen die Grünen (14,8), FDP (11,5) und AfD (10,3). Die Linke (4,9) verdankt ihren Einzug drei Direktmandaten.

2016 – Nach mehr als 50 Jahren Bürgerkrieg unterzeichnen der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos und der Kommandeur der linken Guerillaorganisation Farc, Rodrigo Londoño, in Cartagena einen Friedensvertrag.

2011 – Mit mehr als drei Jahren Verspätung liefert der US-Flugzeugbauer Boeing den ersten Langstrecken-Jet 787 «Dreamliner» aus.

1971 – Die Deutsche Bundesbahn führt mit Beginn des Winterfahrplans zur Unterstützung des Schnellverkehrs Intercity-Züge (IC) ein.

1876 – Der 28-jährige Kaufmann Fritz Henkel gründet mit zwei Kompagnons in Aachen die Firma Henkel & Cie zur Herstellung eines Pulver-Waschmittels.

Geburtstage

1981 – Collien Fernandes (45), deutsche Moderatorin (Viva) und Schauspielerin («Jerks»)

1981 – Serena Williams (45), amerikanische Tennisspielerin, jahrelange Nummer eins der Weltrangliste, 23 Grand-Slam-Titel, davon sieben in Wimbledon

1976 – Michael Ballack (50), deutscher Fußballspieler (FC Bayern München, FC Chelsea), 98 Länderspiele

1966 – Natja Brunckhorst (60), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin («Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo»)

Todestage

2006 – Gerhard Behrendt, deutscher Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner, Erfinder der Puppenfigur des Sandmännchens im Deutschen Fernsehfunk der DDR (DFF), geb. 1929