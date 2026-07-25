Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juli 2026

Namenstag

Anna, Christiane, Gloria, Joachim

Historische Daten

2016 – Hillary Clinton, frühere Außenministerin, Senatorin und First Lady der USA, wird auf dem Parteitag in Philadelphia zur Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei nominiert.

2016 – Zwei 19-jährige Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat überfallen eine Kirche südlich von Rouen in Nordfrankreich. Sie schneiden dem 85 Jahre alten Priester Jacques Hamel die Kehle durch. Die Polizei erschießt die beiden Franzosen mit nordafrikanischen Wurzeln.

2006 – Das weltweit größte NS-Archiv im hessischen Bad Arolsen wird für Forscher geöffnet. Der Bestand enthält 50 Millionen Akten mit Hinweisen auf 17,5 Millionen Häftlinge, Zwangsarbeiter und Vertriebene, darunter auch die berühmte Liste von Oskar Schindler.

1956 – Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser verkündet in Alexandria die Verstaatlichung des Suezkanals. Er löst damit die Suezkrise aus, die zum Sinai-Krieg führt zwischen Ägypten auf der einen Seite und Großbritannien, Frankreich und Israel auf der anderen Seite.

1956 – Der italienische Luxusliner «Andrea Doria» sinkt elf Stunden nach seiner Kollision mit dem schwedischen Passagierschiff «Stockholm» vor der Küste von Massachusetts. 56 Menschen sterben.

Geburtstage

1951 – Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (75), deutsche Politikerin (FDP), Bundesjustizministerin 2009-2013 und 1992-1996

1946 – Erwin Huber (80), deutscher Politiker, CSU-Parteivorsitzender 2007-2008, CSU-Generalsekretär 1988-1994, von 1994 bis 2008 in verschiedenen Funktionen Mitglied der Bayerischen Staatsregierung

1946 – Wolfgang Schneiderhan (80), deutscher General a.D., Generalinspekteur der Bundeswehr 2002-2009

1911 – Lia Wöhr, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin («Zum Blauen Bock»), gest. 1994

Todestage

2001 – Peter von Zahn, deutscher Rundfunkjournalist und Fernsehproduzent, gehörte zu den Pionieren, die nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich am Wiederaufbau des Hörfunks und der Gründung des Fernsehens in der Bundesrepublik beteiligt waren, geb. 1913