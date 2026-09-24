Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. September 2026

Namenstag

Firmin, Nikolaus

Historische Daten

2025 – Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wird im Prozess um Wahlkampfgelder aus Libyen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Knapp vier Wochen später tritt er die Haft im Pariser Gefängnis La Santé an und kommt drei Wochen darauf unter Auflagen wieder frei.

2001 – Wladimir Putin spricht als erster russischer Präsident vor dem Bundestag. Seine Rede hält er zum Teil auf Deutsch.

1981 – Als erste Richterin am Obersten Gerichtshof der USA (Supreme Court) wird Sandra Day O'Connor vereidigt. Sie war von Präsident Ronald Reagan nominiert worden.

1961 – Die Stiftung preußischer Kulturbesitz nimmt ihre Arbeit auf. Sie soll die ehemals staatlichen preußischen Sammlungen betreuen, sie in Berlin zusammenführen und der Öffentlichkeit zugänglich machen.

1851 – Die Briten Jacob und John Brett verlegen ein Telegrafenkabel durch den Ärmelkanal zwischen Dover und Sangatte bei Calais. Es wird im November in Betrieb genommen und bleibt lange funktionstüchtig.

Geburtstage

1961 – Heather Locklear (65), amerikanische Schauspielerin («Der Denver-Clan»)

1956 – Purple Schulz (70), deutscher Popsänger und Songwriter («Verliebte Jungs»)

1951 – Achim Heukemes (75), deutscher Extremsportler und Triathlet, durchläuft 2005 als erster Mensch den australischen Kontinent von West nach Ost

1951 – Mark Hamill (75), amerikanischer Schauspieler (Rolle des Luke Skywalker in «Star Wars»)

Todestage

2016 – Hans Korte, deutscher Schauspieler («Der große Bellheim», ZDF-Krimiserie «Lutz & Hardy», Sat.1-Mehrteiler «Der König von St. Pauli»), geb. 1929