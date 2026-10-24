Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2026

Namenstag

Chrysanth, Daria, Krispin

Historische Daten

2011 – Die USA zerstören die letzte ihrer mächtigen B-53-Atombomben aus dem Kalten Krieg. In einer Fabrik in Amarillo (Bundesstaat Texas) wird die Zerlegung der fast 5000 Kilo schweren Waffen abgeschlossen.

2006 – Deutschland reagiert entsetzt auf Fotos von Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan einen Toten geschändet haben sollen. Auf den Bildern präsentieren die Soldaten der Afghanistan-Schutztruppe (Isaf) einen Totenschädel – mit zum Teil obszönen Gesten. Die Fotos sollen in den Jahren 2003 und 2004 entstanden sein.

2001 – Microsofts neues Betriebssystem Windows XP kommt in den Handel.

1971 – Die Volksrepublik China wird in die Vereinten Nationen aufgenommen, nachdem auf Drängen Pekings Taiwan aus der Organisation ausgeschlossen worden war.

1956 – Das Amtsgericht Berchtesgaden erklärt Adolf Hitler offiziell für tot.

Geburtstage

2001 – Kronprinzessin Elisabeth (25), belgische Thronfolgerin, älteste Tochter des belgischen Königs Philippe

1951 – Hans-Georg Aschenbach (75), deutscher Skispringer, Goldmedaille für die DDR bei den Olympischen Spielen 1976

1946 – Stephan Remmler (80), deutscher Sänger, Band Trio («Da Da Da»)

1931 – Klaus Hasselmann (95), deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe, Nobelpreis für Physik 2021 gemeinsam mit Syukuro Manabe und Giorgio Parisi

Todestage

2001 – Soraya, Ex-Kaiserin von Persien, geschiedene zweite Ehefrau des vormaligen Schahs von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, geb. 1932