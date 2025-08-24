Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. August 2025

Namenstag

Ebba, Elvira, Gregor, Josef, Ludwig, Patricia

Historische Daten

2024 – Nach wochenlangen Drohungen startet die libanesische Hisbollah-Miliz einen Vergeltungsschlag gegen Israel. Dort werden Dutzende Geschosse abgefangen. Hintergrund ist die Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr Ende Juli durch israelische Kräfte.

1995 – Einen Tag nach der öffentlichen Präsentation des neuen Airbus A319 in Hamburg-Finkenwerder absolviert das bis dahin kleinste Mitglied der Airbus-Familie seinen Jungfernflug.

1950 – Akira Kurosawas Film «Rashomon» wird in Japan uraufgeführt. Es ist der erste japanische Film, der auch in der westlichen Welt Aufsehen erregt.

1875 – Der Brite Matthew Webb durchschwimmt als erster Mensch den Ärmelkanal von Dover nach Calais. Er braucht fast 22 Stunden.

1830 – In Brüssel beginnt der Aufstand der Belgier gegen das niederländische Königtum. Belgien und Luxemburg waren auf dem Wiener Kongress (1814/15) den Niederlanden zugeschlagen worden. Die Zwangsehe endet im Oktober 1830.

Geburtstage

1970 – Claudia Schiffer (55), deutsches Model, in den 90er Jahren unter anderem beim Modehaus Chanel

1970 – Matthias Opdenhövel (55), deutscher Fernsehmoderator («Schlag den Raab», «Sportschau», «Zervakis & Opdenhövel»)

1960 – Maxim Biller (65), deutscher Schriftsteller und Journalist («Bernsteintage», «Sechs Koffer»)

1955 – Gerd Müller (70), deutscher Politiker (CSU), Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) seit 2021, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2013-2021

Todestage

1900 – Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph («Also sprach Zarathustra»), geb. 1844