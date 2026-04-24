Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. April 2026

Namenstag

Erwin, Franka, Markus

Historische Daten

2006 – Der französische Weltklasse-Fußballer Zinédine Zidane kündigt in einem Interview an, seine Profi-Karriere nach der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu beenden.

1996 – In New York wird eine Halskette aus falschen Perlen für 211.500 Dollar versteigert. Das Auktionshaus Sotheby's hatte den Schmuck, der einst Jacqueline Kennedy Onassis gehört hatte, auf 500 bis 700 Dollar geschätzt.

1991 – Verkleidet als Königin Beatrix der Niederlande fährt Entertainer Hape Kerkeling für einen TV-Gag vor Schloss Bellevue vor – kurz vor dem Eintreffen der echten Monarchin beim Bundespräsidenten. «Ich bin die Beatrix. Ich wollte zum Präsidenten, lecker mittagessen», ruft der Komiker den Schaulustigen zu, ehe er von Sicherheitskräften vom Gelände verwiesen wird.

1931 – Ferdinand Porsche gründet in Stuttgart sein Konstruktionsbüro, in dem unter anderem der Volkswagen «Käfer» und der erfolgreiche Auto-Union-Rennwagen entstehen.

1926 – Die unvollendete Oper «Turandot» des 1924 verstorbenen Giacomo Puccini wird in Mailand uraufgeführt. Erst später stellt der italienische Komponist Franco Alfano das Werk fertig.

Geburtstage

1976 – Rainer Schüttler (50), deutscher Tennisspieler, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen

1966 – Francis Fulton-Smith (60), britischer Schauspieler in Deutschland (TV-Serie «Familie Dr. Kleist»)

1941 – Markus Lüpertz (85), deutscher Maler und Bildhauer («Dithyrambische Bilder»)

1941 – Walter Mixa (85), deutscher Geistlicher, Bischof von Augsburg 2005-2010, Bischof von Eichstätt 1996-2005

Todestage

1971 – Karl Blessing, deutscher Bankfachmann, Bundesbankpräsident 1957-1969, geb. 1900