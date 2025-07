Was geschah am 24. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Juli 2025

Namenstag

Christine, Christophorus, Gerburg, Kinga, Siglind

Historische Daten

2024 – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verbietet einen bundesweit aktiven islamistischen Verein, der als Propagandazentrum Irans in Europa gilt. Zum Vollzug der Verbotsverfügung durchsuchen Polizisten das Islamische Zentrum Hamburg mit seiner Blauen Imam Ali Moschee sowie Gebäude in acht Bundesländern.

2010 – Eine Massenpanik bei der Loveparade in Duisburg kostet 21 Menschen das Leben, 511 werden verletzt. Die wichtigsten Beteiligten an der Veranstaltung – die Stadt Duisburg, das NRW-Innenministerium (Polizei) und die Veranstalterfirma Lopavent – schieben sich in der Folge gegenseitig die Schuld zu. 2020 geht der Strafprozess um das Unglück ohne Urteil zu Ende.

2008 – Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama spricht in Berlin an der Siegessäule vor mehr als 200 000 Menschen.

1983 – Im Rahmen einer als privat bezeichneten Reise in die DDR trifft der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker zusammen.

1950 – Erstmals startet vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida/USA) eine Rakete.

Geburtstage

1973 – Daniel Günther (52), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein seit 2017

1936 – Arthur Brauss (89), deutscher Schauspieler («Großstadtrevier»)

1875 – Paul Graetz, deutscher Afrikaforscher, fuhr 1907 bis 1909 mit dem Automobil von Daressalam im heutigen Tansania 9.500 Kilometer bis Swakopmund in Namibia, gest. 1968

Todestage

2010 – Theo Albrecht, deutscher Unternehmer, Gründer der Supermarktkette Aldi (gemeinsam mit seinem Bruder Karl), geb. 1922

1960 – Hans Albers, deutscher Schauspieler («Große Freiheit Nr. 7», «Münchhausen»), geb. 1891