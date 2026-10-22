Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2026

Namenstag

Jakobus, Johannes, Oda, Severin

Historische Daten

2011 – Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien. Zweitstärkste Partei wird die Mitte-Links-Partei «Kongress für die Republik» (CPR). Auf Platz drei landet die sozialdemokratische Partei Ettakatol.

2001 – Apple-Chef Steve Jobs präsentiert das portable Musik-Abspielgerät «iPod».

1996 – Papst Johannes Paul II. erkennt die auf Charles Darwin zurückgehende Evolutionstheorie als mit dem christlichen Glauben vereinbar an.

1956 – In Ungarn beginnen Proteste gegen die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei. Der Volksaufstand wird am 11. November von Sowjettruppen blutig niedergeschlagen.

1956 – Mit der Annahme der Satzung gründen 81 UN-Staaten die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Die autonome UN-Behörde überprüft weltweit nukleare Anlagen und wacht über die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags.

Geburtstage

1986 – Emilia Clarke (40), britische Schauspielerin («Game of Thrones»)

1976 – Ryan Reynolds (50), kanadischer Schauspieler, («Deadpool»-Reihe, «Selbst ist die Braut»)

1956 – Katrin Sass (70), deutsche Schauspielerin (Film «Good Bye, Lenin!», TV-Serien «Weissensee», «Der Usedom-Krimi»)

1951 – Gerd Kische (75), deutscher Fußballspieler (Hansa Rostock 1970-1982, 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR)

Todestage

1984 – Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451», 1966 Golden Globe für «Der Spion, der aus der Kälte kam»), geb. 1922