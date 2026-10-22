Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2026
Namenstag
Jakobus, Johannes, Oda, Severin
Historische Daten
2011 – Die islamistische Ennahdha-Partei gewinnt mit riesigem Abstand die erste freie Wahl in Tunesien. Zweitstärkste Partei wird die Mitte-Links-Partei «Kongress für die Republik» (CPR). Auf Platz drei landet die sozialdemokratische Partei Ettakatol.
2001 – Apple-Chef Steve Jobs präsentiert das portable Musik-Abspielgerät «iPod».
1996 – Papst Johannes Paul II. erkennt die auf Charles Darwin zurückgehende Evolutionstheorie als mit dem christlichen Glauben vereinbar an.
1956 – In Ungarn beginnen Proteste gegen die Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei. Der Volksaufstand wird am 11. November von Sowjettruppen blutig niedergeschlagen.
1956 – Mit der Annahme der Satzung gründen 81 UN-Staaten die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Die autonome UN-Behörde überprüft weltweit nukleare Anlagen und wacht über die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags.
Geburtstage
1986 – Emilia Clarke (40), britische Schauspielerin («Game of Thrones»)
1976 – Ryan Reynolds (50), kanadischer Schauspieler, («Deadpool»-Reihe, «Selbst ist die Braut»)
1956 – Katrin Sass (70), deutsche Schauspielerin (Film «Good Bye, Lenin!», TV-Serien «Weissensee», «Der Usedom-Krimi»)
1951 – Gerd Kische (75), deutscher Fußballspieler (Hansa Rostock 1970-1982, 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR)
Todestage
1984 – Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451», 1966 Golden Globe für «Der Spion, der aus der Kälte kam»), geb. 1922
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