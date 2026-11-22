Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. November 2026

Namenstag

Felizitas, Klemens, Kolumban, Trudo

Historische Daten

1996 – Ein entführtes äthiopisches Passagierflugzeug muss wegen Treibstoffmangels vor den Komoren notwassern. 125 Menschen kommen ums Leben.

1976 – Der Franzose Jacques Mayol ist der erste Taucher, der ohne Atemgerät in eine Tiefe von 100 Metern gelangt. 100 Meter Tiefe gelten damals als äußerste Grenze, die Apnoe-Taucher erreichen können.

1971 – Die Volksrepublik China nimmt den bis dahin von Taiwan besetzten ständigen Sitz Chinas im UN-Sicherheitsrat ein.

1936 – Dem von den Nationalsozialisten verfolgten und in einem KZ internierten deutschen Publizisten Carl von Ossietzky wird nachträglich der Friedensnobelpreis 1935 zuerkannt.

1476 – Papst Sixtus IV. genehmigt auf Bitten des Mainzer Erzbischofs Diether von Isenburg die Errichtung einer Universität in Mainz.

Geburtstage

1966 – Vincent Cassel (60), französischer Schauspieler («Public Enemy No. 1», «Black Swan»)

1956 – Mariette Rissenbeek (70), niederländische Kulturmanagerin und Filmproduzentin, Geschäftsführerin der Berlinale 2020-2024

1941 – Franco Nero (85), italienischer Schauspieler («Django»)

1926 – Rafi Eitan, israelischer Politiker, unter Eitans Leitung spüren Mossad-Agenten Adolf Eichmann 1960 in Argentinien auf und entführen ihn nach Israel, gest. 2019

Todestage

1991 – Klaus Kinski, deutscher Schauspieler («Fitzcarraldo», «Der schwarze Abt»), geb. 1926