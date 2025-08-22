Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. August 2025

Namenstag

Rosa

Historische Daten

2024 – Zum 4.580. und letzten Mal führen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben durch die Nachrichtensendung «RTL Aktuell». Im Schnitt schalten 2,74 Millionen Zuschauer ein.

2023 – Der Privatjet des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin stürzt zwei Monate nach dessen Meuterei gegen die Moskauer Führung nordwestlich von Moskau ab. Alle zehn Insassen kommen ums Leben, darunter Prigoschin.

2020 – Der FC Bayern schlägt im Finale der Champions League in Lissabon (Portugal) Paris Saint-Germain mit 1:0. Das Team von Hansi Flick schafft zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

2005 – Die englische Seglerin Hilary Lister überquert als erste Gelähmte ohne Hilfe den Ärmelkanal. Ihr Boot «Malin» ist eine Spezialanfertigung.

1990 – Mit 294 Ja-Stimmen, 62 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen bestimmen die Abgeordneten der Volkskammer den 3. Oktober als Tag des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik.

Geburtstage

1970 – River Phoenix, amerikanischer Schauspieler («Stand by Me», «My own private Idaho»), Bruder von Joaquin Phoenix, gest. 1993

1965 – Ilija Trojanow (60), deutsch-bulgarischer Schriftsteller («Der Weltensammler»), Berliner Literaturpreis 2007, Mainzer Stadtschreiber 2007

1945 – Carmen-Maja Antoni (80), deutsche Schauspielerin (Defa-Spielfilm «Kindheit», Fernsehreihe «Polizeihauptmeister Krause»)

1945 – Rita Pavone (80), italienische Schlagersängerin, «Arrivederci Hans», «Wenn ich ein Junge wär»

Todestage

2010 – Lothar Loewe, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des SFB 1983-1986, Leiter des ARD-Studios in Ostberlin 1974-1976, geb. 1929