Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Oktober 2026

Namenstag

Ingbert, Kordula

Historische Daten

2006 – Die Vorstände der Linkspartei und der WASG legen mit der Verabschiedung eines Programm- und eines Satzungsentwurfes den Grundstein für die gemeinsame Partei «Die Linke».

2001 – Der ehemalige deutsche Tennis-Star Steffi Graf und der Weltranglistendritte Andre Agassi heiraten heimlich in Las Vegas (Nevada). Vier Tage später bringt die Ex-Sportlerin in Las Vegas einen Jungen zur Welt, der Jaden Gil heißen soll.

1991 – Die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft und der Freihandelszone EFTA einigen sich in Luxemburg auf die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

1946 – In der Sowjetischen Besatzungszone beginnt in der Nacht zum 22. Oktober die Zwangsverschickung deutscher Wissenschaftler, Techniker und anderer Spezialisten in die Sowjetunion. Mit ihren Familien sind mehrere Tausend Menschen betroffen. Die später als «Aktion Ossawakim» bezeichnete Maßnahme soll deutsches Fachwissen für sowjetische Forschungs- und Rüstungsprogramme nutzbar machen.

1926 – In den USA erscheint Ernest Hemingways erster großer Roman «The Sun Also Rises». Mit dem Buch, das in Deutschland unter dem Titel «Fiesta» herauskommt, gelingt dem amerikanischen Schriftsteller der Durchbruch.

Geburtstage

1996 – Johannes Høsflot Klæbo (30), norwegischer Skilangläufer, erster Athlet, der bei Olympischen Winterspielen sechs Goldmedaillen holt (Mailand/Cortina 2026), zudem zweimal Gold 2022 in Peking und dreimal Gold 2018 in Pyeongchang

1996 – Kai Wissmann (30), deutscher Eishockeyspieler, mehrfacher Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin und Vizeweltmeister mit der Nationalmannschaft 2023

1961 – Dietmar Woidke (65), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg seit 2013

1936 – Jacques Berndorf, deutscher Journalist und Schriftsteller («Eifel-Krimis»), gest. 2022

Todestage

1906 – Paul Cézanne, französischer Maler («Die Kartenspieler», «Badende»), geb. 1839