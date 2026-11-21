Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2026

Namenstag

Cäcilia

Historische Daten

2025 – Die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém endet ohne wegweisende Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung. Nach zweiwöchigen Verhandlungen wird nur beschlossen, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder erhöhen. Es ist von einer Verdreifachung bis 2035 die Rede, konkrete Zahlen werden nicht genannt.

2018 – Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth wird vom Bundestag in den Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt. 2020 tritt er die Nachfolge von Andreas Voßkuhle als Präsident des höchsten deutschen Gerichts an.

2001 – Als erster Deutscher wird der Strafrechtler Wolfgang Schomburg Richter am Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag.

1981 – Das ZDF strahlt die erste Folge der Fernsehreihe «Das Traumschiff» aus. Mit Kapitän Braske (Günter König), Chefsteward Viktor (Sascha Hehn) und Chefhostess Beatrice (Heide Keller) legt das Fernsehschiff zur ersten Fahrt in die Karibik ab.

1956 – Der nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands in die jugoslawische Botschaft geflohene Ministerpräsident Imre Nagy wird in Budapest festgenommen. Mit falschen Versprechungen hatte ihn die prosowjetische Regierung aus der Botschaft gelockt. 1958 wird er nach einem Schauprozess hingerichtet.

Geburtstage

1976 – Lars Windhorst (50), deutscher Unternehmer, gründet 1992 als Jugendlicher seine Firma «Windhorst Computer» und avanciert zum «Wunderkind» der deutschen Wirtschaft

1976 – Regina Halmich (50), deutsche Boxerin, Boxweltmeisterin (WIBF) 1995-2007

1951 – Kent Nagano (75), amerikanischer Dirigent, Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper 2015-2025, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper 2006-2013

1951 – Michael Brandner (75), deutscher Schauspieler (ARD-Serie «Hubert und Staller»)

Todestage

2021 – Volker Lechtenbrink, deutscher Schauspieler (Film «Die Brücke», Fernseh-Show «Lieder und Leute bei Volker Lechtenbrink»), Intendant des Hamburger Ernst-Deutsch-Theaters 2004-2006, geb. 1944