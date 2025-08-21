Was geschah am 22. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. August 2025

Namenstag

Sigfrid

Historische Daten

1990 – Die beiden deutschen Staaten erklären in Genf den Verzicht des künftig vereinten Deutschland auf atomare, biologische und chemische

Waffen.

1950 – Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU) beauftragt die Einrichtung einer Hilfsorganisation für den Zivil- und Katastrophenschutz. Der Tag gilt als Gründungsdatum des Technischen Hilfswerks (THW).

1920 – Mit einer Aufführung von Hugo von Hofmannsthals «Jedermann» werden die ersten Salzburger Festspiele eröffnet.

1910 – Die von japanischen Truppen besetzte koreanische Halbinsel wird formell von Japan annektiert.

1485 – Heinrich Tudor aus dem Haus Lancaster beendet durch seinen Sieg über den englischen König Richard III. die «Rosenkriege» zwischen den Häusern Lancaster und York.

Geburtstage

1995 – Dua Lipa (30), britisch-albanische Popsängerin («Houdini», «Don't Start Now»), mehrfache Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin

1945 – Wolf Roth (80), deutscher Schauspieler («Fleisch», «Das Erbe der Guldenburgs»)

1935 – Annie Proulx (90), US-amerikanische Schriftstellerin («Schiffsmeldungen», «Brokeback Mountain»)

1935 – Hansgünther Heyme (90), deutscher Theaterregisseur, Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen 1991-2003

Todestage

2022 – Theo Sommer, deutscher Journalist, Chefredakteur 1973-1992 und Herausgeber 1992-2000 der Wochenzeitung «Die Zeit», geb. 1930