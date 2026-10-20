Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Oktober 2026

Namenstag

Ursula

Historische Daten

2025 – Japan hat erstmals eine Regierungschefin. Die nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi wird im Parlament zur ersten Ministerpräsidentin ihres Landes gewählt.

2021 – Bei Dreharbeiten auf einer Filmranch im US-Bundesstaat New Mexico wird die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt, als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste, die vom Schauspieler Alec Baldwin bedient wird. Statt Dummy-Patronen war scharfe Munition in den Revolver gekommen.

2011 – Die USA erklären den Irak-Krieg offiziell für beendet. Bis zum Jahresende würden die amerikanischen Truppen das Land vollständig verlassen, sagt Präsident Barack Obama. Fast neun Jahre nach der Invasion beginne nun eine «gleichwertige Partnerschaft» zwischen zwei souveränen Nationen.

2001 – Bei einem Bürgerentscheid in München sprechen sich 65,8 Prozent der Wähler für ein neues Fußballstadion aus. Die schließlich für 340 Millionen Euro erbaute Allianz-Arena eröffnet 2005.

1966 – Eine abrutschende Abraumhalde bei einer Kohlenzeche im walisischen Aberfan verschüttet eine Grundschule und 20 Häuser. 144 Menschen, darunter 116 Kinder, können nur noch tot geborgen werden.

Geburtstage

1976 – Andrew Scott (50), irischer Schauspieler (TV-Serien «Sherlock», «Ripley», Film: «All of Us Strangers»)

1971 – Jade Jagger (55), britische Designerin und Model

1951 – Sigmund Gottlieb (75), deutscher Journalist, Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens 2001-2014

1926 – Leo Kirch, deutscher Medienunternehmer (Medienkonzern KirchGruppe, zu der unter anderem die Sender ProSiebenSat.1 und Premiere gehörten), gest. 2011

Todestage

2016 – Manfred Krug, deutscher Schauspieler (Film «Spur der Steine», TV-Serien «Auf Achse», «Liebling Kreuzberg», Hamburger «Tatort»-Kommissar Paul Stoever), geb. 1937