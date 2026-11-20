Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. November 2026

Namenstag

Amalberg

Historische Daten

2025 – Weltweit erstmals wird der Tod eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H5N5 infizierten Menschen gemeldet. Der Geflügelhalter sei älter gewesen und habe Vorerkrankungen gehabt, teilen die Behörden im US-Bundesstaat Washington mit. Das Risiko für die Öffentlichkeit soll gering sein.

1986 – Beim Versuch, die Berliner Mauer im Bereich Treptow/Neukölln mit einem LKW zu durchbrechen, werden ein 38-Jähriger und ein 22-Jähriger erschossen. Der Fall wird 1992 in der Anklageschrift gegen den früheren DDR-Staatschef Erich Honecker aufgeführt, der wegen des Tatverdachts des gemeinschaftlichen Totschlags vor Gericht gestellt wird.

1976 – Der Boxerfilm «Rocky» mit Sylvester Stallone startet in den amerikanischen Kinos. Der Film holt 1977 drei Oscars. Stallone selbst, der für das Originaldrehbuch und als Hauptdarsteller nominiert war, geht leer aus, doch der weltweite Kassenschlager macht ihn auf einen Schlag bekannt.

1936 – Das Schkeuditzer Kreuz zwischen Halle und Leipzig wird als erstes Autobahnkreuz in Europa freigegeben.

1811 – Der Dichter Heinrich von Kleist («Käthchen von Heilbronn», «Der zerbrochne Krug») tötet am Wannsee bei Berlin erst seine krebskranke Freundin Henriette Vogel und dann sich selbst.

Geburtstage

1996 – Gina Lückenkemper (30), deutsche Leichtathletin, Sportlerin des Jahres 2022, Europameisterin 2022 über 100 Meter und 4x100 Meter

1951 – Thomas Roth (75), deutscher Journalist, «Tagesthemen»-Moderator 2013-2016

1946 – Peter Mücke (80), deutscher Motorsportler, Gründer des ASL-Teams Mücke Motorsport, ostdeutsche Motorsport-Legende seit Beginn seiner Karriere 1973

1946 – Youri Vamos (80), deutsch-ungarischer Ballettdirektor, Choreograph und Tänzer, 1996-2009 Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf

Todestage

1916 – Kaiser Franz Joseph, österreichischer Kaiser 1848-1916 und König von Ungarn 1867-1916, geb. 1830