Was geschah am 21. Juli?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juli 2025

Namenstag

Florentius, Laurentius, Arbogast

Historische Daten

2024 – US-Präsident Joe Biden verkündet über die sozialen Medien seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen. Zuvor war der damals 81-jährige Demokrat wegen seines Alters und seines mentalen Zustandes in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten.

2015 – Das Bundesverfassungsgericht erklärt das 2013 eingeführte Betreuungsgeld für nichtig. Der Bund sei für die Regelung nicht zuständig gewesen. Das Geld war für Eltern bestimmt, die ihr Kind nicht in Kitas schicken wollen.

1990 – Auf dem Potsdamer Platz in Berlin geht mit der Rockoper «The Wall» von Pink Floyd eines der größten Spektakel in der Geschichte der Rockmusik über die Bühne.

1960 – Mit Sirimavo Bandaranaike steht in Ceylon (seit 1972 Sri Lanka) erstmals eine Frau als frei gewählte Regierungschefin an der Spitze einer Demokratie.

1950 – Spektakulärer Zwischenfall in der Wuppertaler Schwebebahn: Während einer Zirkus-Werbefahrt gerät die Elefantendame Tuffi in Panik, durchbricht die Kabinenwand und stürzt in die Wupper. Das Tier landet unverletzt in einem Schlammloch – und wird zur Legende.

Geburtstage

2000 – Erling Haaland (25), norwegischer Fußballspieler (Manchester City, Borussia Dortmund)

1960 – Fritz Walter (65), deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister mit dem VFB Stuttgart 1992

1955 – Taco (70), niederländischer Popsänger («Puttin' On The Ritz»)

1935 – Norbert Blüm, deutscher Politiker (CDU), Bundesarbeitsminister 1982-1998, gest. 2020

Todestage

2022 – Uwe Seeler, deutscher Fußballspieler, Hamburger SV 1953-1972, Präsident des HSV 1995-1998, geb. 1936