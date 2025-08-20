Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2025

Namenstag

Gratia, Pius

Historische Daten

2024 – Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen, teilt der Weltmeister von 2014 auf Instagram mit.

2010 – Drei Babys sterben nach der Versorgung mit verschmutzten Infusionen auf der Intensivstation der Universitätsklinik Mainz. Insgesamt erhielten elf kleine Patienten die gefährliche Nährlösung.

2010 – In der Hafenstadt Buschehr nimmt der Iran mit russischer Hilfe sein erstes Kernkraftwerk in Betrieb.

2000 – Acht deutsche Jugendliche kommen ums Leben, als ein Lastwagen in einer Autobahnbaustelle in Österreich einen Doppeldecker-Reisebus aufschlitzt.

2000 – Der frühere DDR-Grenzkommandeur Walter Schulze wird vom Berliner Landgericht rechtskräftig zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Ex-Oberst wird als Befehlsgeber unter anderem für den Tod des letzten Maueropfers Chris Gueffroy schuldig gesprochen.

Geburtstage

1988 – Robert Lewandowski (37), polnischer Fußballspieler (Bayern München 2014-2022)

1985 – Albrecht Schuch (40), deutscher Schauspieler («Lieber Thomas», «Systemsprenger», «Berlin Alexanderplatz»), Deutscher Filmpreis 2020, 2022, 2023

1969 – Oliver Geissen (56), deutscher Fernsehmoderator («Die Oliver Geissen Show», «Die 90er Show»)

1962 – Astrid Frohloff (63), deutsche TV-Moderatorin (Sat.1-Hauptnachrichtensendung «18:30»)

Todestage

2010 – Christoph Schlingensief, deutscher Regisseur (Deutschlandtrilogie «100 Jahre Adolf Hitler», «Das deutsche Kettensägenmassaker»), geb. 1960