Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2025
Namenstag
Gratia, Pius
Historische Daten
2024 – Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen, teilt der Weltmeister von 2014 auf Instagram mit.
2010 – Drei Babys sterben nach der Versorgung mit verschmutzten Infusionen auf der Intensivstation der Universitätsklinik Mainz. Insgesamt erhielten elf kleine Patienten die gefährliche Nährlösung.
2010 – In der Hafenstadt Buschehr nimmt der Iran mit russischer Hilfe sein erstes Kernkraftwerk in Betrieb.
2000 – Acht deutsche Jugendliche kommen ums Leben, als ein Lastwagen in einer Autobahnbaustelle in Österreich einen Doppeldecker-Reisebus aufschlitzt.
2000 – Der frühere DDR-Grenzkommandeur Walter Schulze wird vom Berliner Landgericht rechtskräftig zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Ex-Oberst wird als Befehlsgeber unter anderem für den Tod des letzten Maueropfers Chris Gueffroy schuldig gesprochen.
Geburtstage
1988 – Robert Lewandowski (37), polnischer Fußballspieler (Bayern München 2014-2022)
1985 – Albrecht Schuch (40), deutscher Schauspieler («Lieber Thomas», «Systemsprenger», «Berlin Alexanderplatz»), Deutscher Filmpreis 2020, 2022, 2023
1969 – Oliver Geissen (56), deutscher Fernsehmoderator («Die Oliver Geissen Show», «Die 90er Show»)
1962 – Astrid Frohloff (63), deutsche TV-Moderatorin (Sat.1-Hauptnachrichtensendung «18:30»)
Todestage
2010 – Christoph Schlingensief, deutscher Regisseur (Deutschlandtrilogie «100 Jahre Adolf Hitler», «Das deutsche Kettensägenmassaker»), geb. 1960
