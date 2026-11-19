Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. November 2026

Namenstag

Korbinian, Bernward, Edmund

Historische Daten

2025 – Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) wird in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert. Das 1940 gemalte Bild «El sueño (La cama)» wird damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau.

2006 – Mit Gewehren, Sprengfallen und Rauchbomben überfällt ein 18-Jähriger im westfälischen Emsdetten seine frühere Schule, schießt fünf Menschen an und tötet anschließend sich selbst.

1966 – In einer Volksabstimmung lehnt die Mehrzahl der Männer im Schweizer Kanton Zürich zum vierten Mal das Wahlrecht für Frauen ab.

1956 – Fünf Zeitungsverleger und fünf Journalisten gründen in Bonn den Deutschen Presserat, das freiwillige Selbstkontrollorgan der Printmedien.

1811 – In Essen gründet Friedrich Krupp sein Gussstahlwerk, eine Fabrik zur Herstellung von Gussstahl nach englischem Qualitätsmaßstab und den daraus angefertigten Produkten.

Geburtstage

1956 – Bo Derek (70), amerikanische Schauspielerin («Zehn – Die Traumfrau», «Tarzan, Herr des Urwalds»)

1956 – Olli Dittrich (70), deutscher Komiker und Musiker («Dittsche», «Olli, Tiere, Sensationen»)

1946 – Patriarch Kirill (80), russischer Patriarch, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche seit 2009

1936 – Don DeLillo (90), amerikanischer Schriftsteller («Weißes Rauschen», «Mao II», «Libra»)

Todestage

1991 – Helga Hahnemann, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin («Helgas Fitparade»), Fernsehstar in der DDR, geb. 1937