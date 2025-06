Was geschah am 20. Juni?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juni 2025

Namenstag

Adalbert, Benigna, Margarete

Historische Daten

2020 – In der Arktis wird mit 38 Grad ein Temperaturrekord gemessen. Die Weltwetterorganisation (WMO) erkennt die Messung in der sibirischen Beobachtungsstation in Werchojansk als Rekord für die Region nördlich des Polarkreises an.

2000 – Titelverteidiger Deutschland verliert gegen Portugal und scheidet bereits in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft aus. Teamchef Erich Ribbeck gibt am folgenden Tag seinen Rücktritt bekannt.

1960 – Senegal und Mali werden von Frankreich gemeinsam als Mali-Föderation in die Unabhängigkeit entlassen. Die Föderation zerbricht noch im selben Jahr.

1900 – In Peking erreicht der «Boxeraufstand» mit der Ermordung des deutschen Gesandten Clemens Freiherr von Ketteler einen Höhepunkt. Die Übergriffe auf ausländische Vertretungen veranlassen die Großmächte zur militärischen Intervention.

1840 – Der amerikanische Erfinder Samuel F. B. Morse erhält in den USA das Patent für seinen Schreibtelegrafen. Jahrzehntelang bleibt der Morseapparat für die Nachrichtenübermittlung unentbehrlich.

Geburtstage

1970 – Andrea Nahles (55), deutsche Politikerin, SPD-Parteivorsitzende 2018-2019, Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion 2017-2019, Bundesministerin für Arbeit und Soziales 2013-2017

1965 – Jürgen Wirth (60), deutscher Biathlet, mit der DDR-Staffel Biathlon-Weltmeister 1987, Goldmedaille mit der deutschen Olympia-Staffel in Albertville 1992

1950 – Gudrun Landgrebe (75), deutsche Schauspielerin («Die flambierte Frau», «Rossini»)

1940 – Eugen Drewermann (85), deutscher katholischer Theologe, Psychotherapeut und Autor, Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis 1991, Predigtverbot 1992, Kirchenaustritt 2005

Todestage

2024 – Donald Sutherland, kanadischer Schauspieler («Wenn die Gondeln Trauer tragen», «MASH»), geb. 1935