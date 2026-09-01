Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2026

Namenstag

Ingrid, Emmerich

Historische Daten

2021 – Die legendäre Popgruppe Abba kündigt fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album an. Das Studioalbum von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad trägt den Titel «Voyage».

2016 – Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung ruft die Käufer zur Rückgabe seines Smartphones Galaxy Note 7 auf, weil Akkus in Brand geraten und explodiert waren. Am 11. Oktober wird die Produktion komplett gestoppt.

2011 – David Storl holt überraschend als erster Deutscher den Weltmeistertitel im Kugelstoßen. Bei der Leichtathletik-WM in Taegu (Südkorea) siegt er mit der persönlichen Bestweite von 21,78 Metern.

1991 – Vor dem Berliner Landgericht beginnt der erste Mauerschützenprozess gegen vier ehemalige DDR-Grenzsoldaten, die 1989 den 20-jährigen Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen hatten. Laut Mauer-Stiftung wurde der Prozess gegen den Todesschützen zum Präzedenzfall. Dieser wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, drei mitangeklagte Grenzposten bekamen Bewährungsstrafen. Doch 1994 hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf – weil die Soldaten in der Hierarchie ganz unten standen. In darauffolgenden Prozessen gegen Mauerschützen wurden dann relativ geringe Strafen verhängt.

1666 – In der königlichen Bäckerei Faryner in London bricht ein Feuer aus. Vier Tage später sind 80 Prozent der historischen Altstadt zerstört.

Geburtstage

1966 – Salma Hayek (60), mexikanische Schauspielerin («Frida», «Wild Wild West»)

1951 – Mark Harmon (75), amerikanischer Schauspieler (TV-Serien: «Navy CIS», «Chicago Hope»)

1936 – Jürgen Heraeus (90), deutscher Unternehmer, Vorsitzender von Unicef Deutschland 2008-2018

1871 – Hildegard Wegscheider, deutsche Politikerin (SPD), Frauenrechtlerin, machte 1895 als erste Frau in Preußen Abitur, gest. 1953

Todestage

2001 – Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herztransplantation durch, geb. 1922