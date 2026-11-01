Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. November 2026

Namenstag

Angela, Willibold

Historische Daten

2025 – Ein Berliner Richter erlässt Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Syrer, dem die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags vorgeworfen wird. Er soll zudem Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat in sozialen Medien geteilt haben.

1998 – In Mecklenburg-Vorpommern besiegeln SPD und PDS die bundesweit erste rot-rote Koalition auf Landesebene. Am folgenden Tag wird die neue Regierung unter Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) vereidigt.

1976 – Jimmy Carter wird zum 39. US-Präsidenten gewählt. Der Demokrat aus Georgia gewinnt gegen den republikanischen Amtsinhaber Gerald Ford.

1961 – CDU/CSU und FDP einigen sich auf die Bildung einer Koalition, in der Konrad Adenauer noch zwei Jahre Bundeskanzler bleiben soll. Zuvor waren die Liberalen mit der Parole «Mit der CDU, aber ohne Adenauer» in den Wahlkampf gezogen. Der FDP haftet danach lange das Odium der «Umfallerpartei» an.

1936 – Die BBC beginnt in London mit Ausstrahlung des weltweit ersten Fernsehprogramms mit hoher Bildauflösung. In der Live-Show sind Varieté-Stücke mit Stepptanz und chinesischen Artisten zu sehen. Nur rund 400 britische Haushalte können die Sendung empfangen.

Geburtstage

1966 – David Schwimmer (60), amerikanischer Schauspieler («Friends»)

1961 – k. d. lang (65), kanadische Pop/Country-Sängerin (Album «Hymns Of The 49th Parallel») und Schauspielerin

1946 – Alan Jones (80), australischer Formel-1-Rennfahrer, zwölffacher Grand-Prix-Sieger

1946 – Giuseppe Sinopoli, italienischer Dirigent, Leiter der Staatskapelle Dresden 1992-2001, gest. 2001

Todestage

1956 – Leo Baeck, deutscher Rabbiner, Präsident der Reichsvertretung der Juden in Deutschland nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, Überlebender des Konzentrationslagers Theresienstadt, geb. 1873