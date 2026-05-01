Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Mai 2026
Namenstag
Athanasius, Boris, Sigmund, Zoë
Historische Daten
2011 – Al-Kaida-Chef Osama bin Laden wird in Pakistan von einer US-Eliteeinheit erschossen. Die Soldaten stürmen einen stark gesicherten Gebäudekomplex in Abbottabad rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Islamabad.
2006 – Im Irak kommen zwei deutsche Ingenieure nach mehr als drei Monaten Geiselhaft frei. Sie waren am 24. Januar nördlich von Bagdad entführt worden.
2001 – Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an Kanzler Gerhard Schröder nimmt das neue Bundeskanzleramt in Berlin seine Arbeit auf. Damit gilt der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin offiziell als abgeschlossen.
1951 – Die Bundesrepublik Deutschland wird Vollmitglied des Europarates.
1896 – In Budapest nimmt die erste elektrifizierte U-Bahn auf dem europäischen Festland ihren Betrieb auf.
Geburtstage
1996 – Julian Brandt (30), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen), 48 Länderspiele
1936 – Engelbert (90), britischer Schlagersänger («Release Me», «The Last Waltz»)
1931 – Martha Grimes (95), amerikanische Schriftstellerin («Inspektor Jury»-Kriminalromane)
1886 – Gottfried Benn, deutscher Arzt und Dichter («Statische Gedichte»), gest. 1956
Todestage
2018 – Wolfgang Völz, deutscher Schauspieler (Science-Fiction-Serie «Raumpatrouille», «Graf Yoster gibt sich die Ehre», Mitglied der Kabarett-Gruppe «Die Stachelschweine»), geb. 1930
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