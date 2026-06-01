Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juni 2026

Namenstag

Armin, Erasmus, Eugen, Stephan

Historische Daten

2016 – In einer Resolution bezeichnet der Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als «Völkermord». Am 2. September beschwichtigt Berlin den aufgebrachten Nato-Partner Türkei: Die Resolution sei nicht «rechtsverbindlich».

1991 – In Deutschland beginnt das ICE-Zeitalter: Auf der Strecke Hamburg-München fährt der erste fahrplanmäßige ICE-Hochgeschwindigkeitszug.

1976 – Der ehemalige bolivianische Präsident Juan Jose Torres wird in Argentinien entführt und ermordet. Der linksgerichtete Torres war 1970 bis 1971 Präsident, bis er durch einen Putsch gestürzt wurde.

1946 – Bei einem Volksentscheid entscheiden sich die Italiener für die Abschaffung der Monarchie. König Umberto II. geht ins Exil und Italien wird eine Republik.

1886 – Zum ersten und bisher einzigen Mal heiratet mit Grover Cleveland ein US-Präsident im Weißen Haus.

Geburtstage

1966 – Tobias Rehberger (60), deutscher Bildhauer und Installationskünstler, Goldener Löwe der Kunst-Biennale in Venedig 2009

1946 – Lasse Hallström (80), schwedischer Filmregisseur («Mein Leben als Hund», «Chocolat»)

1941 – Stacy Keach (85), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «Mike Hammer»)

1936 – Bazon Brock (90), deutscher Philosoph und Aktionskünstler (Bücher: «Ästhetik als Vermittlung – Arbeitsbiographie eines Generalisten», «Lockbuch Bazon Brock»)

Todestage

2016 – Andrzej Niemczyk, polnischer Volleyballtrainer, Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1981-1989, geb. 1944