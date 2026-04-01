Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. April 2026

Namenstag

Franz, Maria

Historische Daten

2025 – US-Präsident Donald Trump kündigt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten an. Für viele Länder sollen je nach errechnetem Handelsdefizit höhere Strafabgaben gelten. Die Börsen brechen weltweit ein.

2008 – Die Nato lehnt eine schnelle Aufnahme der früheren Sowjetrepubliken Ukraine und Georgien in das Militärbündnis ab. Die Pläne der beiden Länder, in eine Vorstufe zur Mitgliedschaft in dem Militärbündnis aufzurücken, scheitern am Widerstand etwa Frankreichs und Deutschlands.

1996 – In Europa entsteht ein neuer Fernsehriese: Bertelsmann gibt den Zusammenschluss ihrer Ufa Film- und Fernseh GmbH mit dem luxemburgischen Fernsehkonzern Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion (CLT) bekannt.

1979 – Menachem Begin trifft zum ersten offiziellen Besuch eines israelischen Regierungschefs in Ägypten ein.

1946 – In der britischen Besatzungszone erscheint erstmals die Tageszeitung «Die Welt».

Geburtstage

1976 – Lucy Diakovska (50), deutsche Popsängerin, Mitglied der Girlgroup No Angels («Daylight In Your Eyes», «Disappear»)

1971 – Elton (55), deutscher TV-Moderator («TV Total», «1,2 oder 3»)

1966 – Teddy Sheringham (60), britischer Fußballspieler (Manchester United 1997-2001)

1926 – Max Greger, deutscher Musiker und Bandleader («Rock 'n' Roll Boogie», «Teenager Cha Cha»), gest. 2015

Todestage

2005 – Papst Johannes Paul II., Papst 1978-2005, Heiligsprechung im April 2014, geb. 1920