Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. November 2026

Namenstag

Elisabeth, Joseph, Swidger, Toto

Historische Daten

2025 – Ein von der US-Regierung ausgearbeiteter 28-Punkte-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Aufsehen. Kiew sieht sich unter Druck. Bei EU und Nato wird Kritik laut, weil der Vorschlag der Ukraine große Zugeständnisse abverlangt und die Positionen von Kriegsgegner Russland zu übernehmen scheint.

1996 – Der Europarat verabschiedet die Konvention über Menschenrechte und Biomedizin. Damit werden erstmals Mindeststandards zum Schutz der Menschenwürde in der biomedizinischen und genetischen Forschung aufgestellt.

1976 – Die CSU-Landesgruppe im Bundestag kündigt im oberbayerischen Wildbad Kreuth völlig überraschend die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag auf. Nach gut drei Wochen wird die Fraktionsgemeinschaft erneuert.

1926 – Großbritannien und die Hoheitsgebiete Kanada, Südafrika, Australien, Neuseeland sowie Irischer Freistaat vereinbaren bei einer Konferenz in London die «Balfour-Formel». Sie definiert den Status der britischen Dominions als «autonome Gemeinschaften innerhalb des britischen Empires» und als «Mitglieder des British Commonwealth of Nations».

1806 – Französische Truppen besetzen Hamburg, um die Kontinentalsperre durchzusetzen, die Napoleon über Großbritannien verhängt hatte und mit der die Wirtschaft des Inselstaates empfindlich geschädigt wird. Die Hamburger Franzosenzeit dauert bis 1814.

Geburtstage

1976 – Jack Dorsey (50), amerikanischer Software-Entwickler und Unternehmer, Mitgründer der Social-Media-Plattform Twitter (heute: X)

1961 – Meg Ryan (65), amerikanische Schauspielerin («Stadt der Engel», «Harry und Sally»)

1951 – Gerhard Feige (75), deutscher katholischer Geistlicher, Bischof von Magdeburg seit 2005

1901 – Berta Drews, deutsche Schauspielerin (Bühnenrolle in «Die Dreigroschenoper», Filmrolle in «Die Blechtrommel»), Mutter von Götz George, gest. 1987

Todestage

2016 – Heribert Sasse, österreichischer Regisseur, Schauspieler und Intendant, Generalintendant der Staatlichen Schauspielbühnen Berlin 1985-1990, geb. 1945