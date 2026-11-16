Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. November 2026

Namenstag

Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

Historische Daten

2025 – Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet in New York eine Resolution zur Absicherung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. 13 Mitgliedsländer stimmen für den Vorschlag, der etwa eine internationale Truppe zur Stabilisierung der Waffenruhe vorsieht. Russland und China enthalten sich.

1986 – Der französische Renault-Chef Georges Besse wird von Terroristen der Organisation «Action Directe» in Paris erschossen.

1976 – Prominente DDR-Autoren protestieren gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes gehören Christa Wolf, Sarah Kirsch, Stefan Heym, Jurek Becker, Günter Kunert und Heiner Müller.

1846 – Der deutsche Mechaniker und Unternehmer Carl Zeiss gründet in Jena eine Werkstatt für optische Präzisionsinstrumente.

1816 – König Friedrich Wilhelm III. von Preußen führt den Totensonntag ein. Als Pendant zum katholischen Gedenktag Allerseelen soll er auch an die Gefallenen der Freiheitskriege gegen Napoleon erinnern.

Geburtstage

1986 – Nani (40), portugiesischer Fußballspieler (Manchester United)

1966 – Sophie Marceau (60), französische Schauspielerin («Anna Karenina», «La Boum – Die Fete»)

1951 – Werner Hoyer (75), deutscher Politiker (FDP), Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) 2012-2023, Staatsminister im Auswärtigen Amt 1994-1998, 2009-2011

1901 – Walter Hallstein, deutscher Jurist und Politiker (CDU), EWG-Kommissionspräsident 1958-67, gest. 1982

Todestage

2025 – Alice und Ellen Kessler, deutsche Tänzerinnen und Sängerinnen, bekannt als die «Kessler-Zwillinge», geb. 1936