Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. August 2025

Namenstag

Hyazinth, Jeanne, Jeron

Historische Daten

2024 – Beim Highfield-Festival nahe Leipzig gerät ein Riesenrad auf dem Gelände in Brand, zwei Gondeln stehen lichterloh in Flammen. Mehr als 30 Menschen werden verletzt.

1960 – Im Hamburger Nachtclub Indra haben die Beatles ihren ersten Auftritt unter diesem Bandnamen.

1950 – Die Alliierte Hohe Kommission schafft im Gesetz Nr. 35 die rechtliche Voraussetzung für die Aufspaltung des Chemiekonzerns I.G. Farben, der in Nazi-Verbrechen verstrickt war.

1945 – Die Fabel «Farm der Tiere» (Originaltitel: «Animal Farm. A Fairy Story») von George Orwell erscheint erstmals in Großbritannien.

1945 – Sukarno proklamiert eine von den Niederlanden unabhängige Republik Indonesien und übernimmt das Amt des Staatspräsidenten. Erst 1949 erkennen die Niederlande auf Druck der Vereinten Nationen die Unabhängigkeit an.

Geburtstage

1960 – Sean Penn (65), amerikanischer Schauspieler («Dead Man Walking», Oscar für «Mystic River», 2004 und «Milk», 2009)

1953 – Herta Müller (72), deutsche Schriftstellerin («Atemschaukel»), Nobelpreis für Literatur 2009

1950 – Christian Kohlund (75), Schweizer Schauspieler (TV-Serien: «Das Traumhotel», «Die Schwarzwaldklinik»)

1950 – Klaus Fischer (75), deutscher Ingenieur und Unternehmer («fischer Dübel»)

Todestage

2015 – Gerhard Mayer-Vorfelder, deutscher Sportfunktionär und Politiker (CDU), Präsident des Deutschen Fußball-Bundes 2001-2006, Minister in Baden-Württemberg 1980-1998, geb. 1933